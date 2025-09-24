نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الإدارة فتحت خط تفاوض مع المدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لنادي بنفيكا.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت"، أن المدرب البرتغالي كان قد رفض في البداية فكرة التفاوض، إلا أنه عاد مؤخرًا وأبدى اهتمامه من خلال الاستفسار عن التفاصيل المالية المعروضة من جانب القلعة الحمراء.

وتسعى إدارة الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت ممكن، استعدادًا للموسم المقبل واستحقاقاته المحلية والقارية.