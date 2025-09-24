نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حث تقام مواجهات قوية في مختلف البطولات الاوروبية والعالمية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X الإسماعيلي – 5 مساء

البنك الأهلي X وادي دجلة – 8 مساء

سيراميكا كيلوباترا X مودرن سبورت – 8 مساء



مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بارما X سبيزيا – 6 مساء

فيرونا X فينيسيا – 7.30 مساء

كومو X ساسولو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

نيوكاسل يونايتد X برادفورد – 9.45 مساء

هدرسفيلد تاون X مانشستر سيتي – 9.45 مساء

توتنهام X دونكاستر – 9.45 مساء

بورت فايل X أرسنال – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8 مساء

أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – 10.30 مساء

ريال سوسيداد X ريال مايوركا – 10.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

نيس X روما – 10 مساء

دينامو زغرب X فنربخشة التركي – 10 مساء

ريال بيتيس X نوتينجهام فورست – 10 مساء

النجم الأحمر X سيلتيك – 10 مساء

فرايبورج X بازل – 10 مساء

سبورتينج براجا X فينورد – 10 مساء

