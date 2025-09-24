الارشيف / الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025في جميع البطولات

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025في جميع البطولات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم  مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حث تقام مواجهات قوية في مختلف البطولات الاوروبية والعالمية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X الإسماعيلي – 5 مساء
البنك X وادي دجلة – 8 مساء
سيراميكا كيلوباترا X مودرن سبورت – 8 مساء


مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بارما X سبيزيا – 6 مساء
فيرونا X فينيسيا – 7.30 مساء
كومو X ساسولو – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

نيوكاسل يونايتد X برادفورد – 9.45 مساء
هدرسفيلد تاون X مانشستر سيتي – 9.45 مساء
توتنهام X دونكاستر – 9.45 مساء
بورت فايل X أرسنال – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – 8 مساء 
أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – 10.30 مساء

ريال سوسيداد X ريال مايوركا – 10.30 مساء


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

نيس X روما – 10 مساء
دينامو زغرب X فنربخشة التركي – 10 مساء
ريال بيتيس X نوتينجهام فورست – 10 مساء
النجم الأحمر X سيلتيك – 10 مساء
فرايبورج X بازل – 10 مساء

سبورتينج براجا X فينورد – 10 مساء

