في مثل هذا اليوم.. الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - شهد يوم 27 سبتمبر 2024 واحدة من المحطات التاريخية في الكرة المصرية، بعدما حسم الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) في المواجهة التي أقيمت على استاد المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

تقدم الأهلي أولًا عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن ينجح ناصر منسي في إدراك التعادل للزمالك بالدقيقة 77.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي كل من رامي ربيعة، عمر كمال، وطاهر محمد طاهر، بينما أهدر وسام أبو علي ويحيى عطية الله.

أما الزمالك فسجل له عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، ناصر منسي، وحسام عبد المجيد، ليُتوج الفارس الأبيض باللقب الخامس في تاريخه.

بهذا التتويج رفع الزمالك رصيده إلى 5 ألقاب في كأس السوبر الأفريقي، بينما واصل الأهلي تربعه على القمة بـ8 بطولات.

حقق الزمالك عبر تاريخه العديد من الإنجازات المحلية، حيث توج ببطولة الدوري الممتاز 14 مرة، ودوري منطقة القاهرة 14 مرة، ودوري منطقة الجيزة مرة واحدة، كما حصد كأس مصر 29 مرة، وكان أول فريق مصري يتوج بها تحت مسمى كأس السلطان حسين.

كما توج الفريق بلقب السوبر المحلي 4 مرات، وكأس السلطان مرتين، وكأس الاستقلال مرتين، وكأس أكتوبر، وكأس حب مصر، إلى جانب كأس الاتحاد، وكأس الملك فؤاد 3 مرات، ودورة الإسكندرية الصيفية 3 مرات.

عربيًا، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وكأس السوبر المصري السعودي مرتين، ودورة الأردن الدولية مرتين.

أما قاريًا، فقد توج بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، واحتفظ بالكأس في 1993 كأول نادٍ مصري يحقق ذلك، كما فاز بكأس السوبر الأفريقي 5 مرات، وكأس الكؤوس مرة، والكونفدرالية مرتين، وكأس الأفروآسيوية مرتين ليصبح صاحب الرقم القياسي في البطولة.

إجمالًا، رفع الزمالك رصيده إلى 82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليؤكد مكانته كأحد أكبر الأندية العربية والأفريقية من حيث عدد البطولات والإنجازات.

