تطورات حالة إمام عاشور الصحية بعد إصابته بفيروس A

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله متابعة حالة لاعب الفريق إمام عاشور، الذي غاب عن التدريبات والمباريات الأخيرة بعد إصابته بفيروس A عقب مواجهة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وضع الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا مُكثفًا للاعب، من المقرر أن يمتد لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، يعود بعدها للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان عاشور قد خضع لفترة حجز بأحد المستشفيات لعدة أيام، قبل أن يغادر لاستكمال بروتوكول علاجي دقيق يتضمن فحوصات طبية مستمرة، تحاليل دم شاملة، وبرنامجًا غذائيًا متكاملًا بهدف استعادة وزنه الذي فقده نتيجة الأزمة الصحية.

يستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، التي يحمل الأهلي لقبها.

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة حصدها من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة واحد، بينما يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

