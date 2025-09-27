نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي: علاقتي جيدة بجماهير الأحمر ومن سبّوني "مدفوعين".. وغلطة بيراميدز "غير مقصودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، إنه يكن كل تقدير واحترام لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي خلاف مع الجماهير الحقيقية المحترمة التي لا يمكن أن تسب لاعب سابق بالفريق، مشددًا على أن جماهير الأهلي والزمالك المحترمة تعطي مثال دومًا لجماهير الأندية الآخرى.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنا واحد من عشاق الأهلي وجماهيره قبل أن أكون لاعبًا سابقًا بالفريق، كل ما حدث وقتها أنني وجدت فئة من الناس هي ليست من جماهير الأهلي الحقيقية تسبني بأمي، وقتها ذهبت للرد عليهم بعبارة كفاية، لأنني احترم جماهير الأهلي وقبلها احترم نفسي وأسرتي.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: لم أغضب من رد فعل جماهير الأهلي بعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الموسم الماضي، أنا أقوم بأداء واجبي وعملي على أكمل وجه وأنا واثق في توفيق ربنا لي وفي إمكانياتي، مؤكدًا: الناس في الدوري المصري "عارفة بعضها" وعارفين مين محمد فاروق، لذلك لست محتاجًا لتبرير أي موقف، الخطأ وارد في أي مباراة خصوصًا وأنت تلعب في مركز غير مركزك.

وواصل لاعب الأهلي السابق: بشهادة المدير الفني وزملائي اللاعبين كنت واحدًا من أفضل اللاعبين في تلك المباراة، لكن حدث سوء حظ في كرة معينة تسببت في تسجيل هدف وخسارة المباراة، أنا أقوم بعملي على أكمل وجه وبراعي ربنا في شغلي وبرضي ضميري.

وأردف: الأهلي وبيراميدز هما الأفضل في الموسم الماضي بعد التتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وكذلك الزمالك الذي حقق لقب كأس مصر، هو نادي كبير وعريق وله اسم وتاريخ وجماهير عريضة أكن له كل التقدير والاحترام، المنافسة كانت قوية بين الثلاثي في الموسم الماضي.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه: إمام عاشور هو الأفضل في الموسم الماضي، وهناك مواهب كثيرة في الكرة المصرية لو ركزت أكثر وتغيرت عقلياتها ربما تكون في مكانة أفضل أبرزهم محمد رضا "بوبو"، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن في أمم إفريقيا والوصول لكأس العالم.