نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: ليس هناك انتماء حاليًا والمادة أصبحت تحكم.. والأمور تغيرت بين الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، أن انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك أصبح شيئًا عاديًا في عصر الاحتراف، مؤكدًا أن المادة هي المسيطرة في ظل غياب الانتماء، وأن اللاعبين حاليًا يبحثون عن مصالحهم الشخصية والعروض المادية الأفضل مهما كان اسم الفريق حتى لو المنافس المباشر.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأمور أصبحت معتمدة حاليًا على رغبة اللاعب والعرض المادي المقدم له، اللاعب أصبح أكثر حرية في اختياراته للمكان الذي سيلعب فيه، لذلك فإن انتقال زيزو وإمام عاشور من الزمالك إلى الأهلي لم يكن مفاجئًا لي.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: الأمور تغيرت كثيرًا بين الأهلي وبيراميدز وأصبحت أفضل، الآن يمكنك رؤية لاعبين ينتقلون من بيراميدز إلى الأهلي والعكس كما حدث في انتقال لاعبين من الزمالك إلى الأهلي والعكس، الأمور أصبحت مادية بحتة في ظل غياب الانتماء.

واختتم لاعب الأهلي وبيراميدز السابق حديثه: الدافع الأساسي لكل اللاعبين حاليًا أصبح المادة، وهذا ليس عيبًا أو حرامًا، الجميع يبحث عن مصالحه الشخصية واحتياجاته وهذا حق مشروع.