نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي السابق يتوقع فوز بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، أن المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون مختلفة هذا الموسم، مشددًا على أن تواجد بيراميدز كمنافس قوي للنادي الأهلي ونادي الزمالك خلال السنوات الماضية يضيف قوة أكبر للمنافسة ويزيد من قيمة وسعر البطولة.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كذلك تواجد أندية قوية مثل البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا يضيف قوة للبطولة ويصب في مصلحة منتخب مصر، ويمنح المشاهدين متعة أكبر في مشاهدة بطولة قوية تنافس كبريات البطولات في الخليج.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: المنافسة القوية بين الأهلي وبيراميدز جعلت هناك إمكانية لتتويج بطل جديد بلقب الدوري، خصوصًا بعد فوز بيراميدز بكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وواصل لاعب الأهلي السابق: المنافسة على الفوز بلقب الدوري المصري الموسم الماضي كانت شرسة بين الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة، وهذه ميزة تنافسية مهمة تضاهي ما يحدث في البطولات والمنافسات العالمية مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وهو ما يمنح قوة وثقل للبطولة ويصب في صالح منتخب مصر.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه: ستكون هناك مفاجأت كبيرة في الدوري هذا الموسم، المنافسة ستكون صعبة جدًا وشرسة على جميع الأندية، وسنشاهد أندية جماهيرية كبيرة بأسماء غير متوقعة في مجموعة الهبوط.