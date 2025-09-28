مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الارشيف / الرياضة

أحمد جودة - القاهرة -  


كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب قطر 2025 عن مواعيد مباريات دور المجموعات للبطولة التي يشارك بها منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.


ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

