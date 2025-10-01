نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر دون تقطيع يلا كورة - مباراة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي وموناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي يواجه موناكو في قمة أوروبية مثيرة بدوري الأبطال

في مباراة مثيرة تجمع بين الطموح الأوروبي والخبرة العريقة، يستضيف فريق موناكو الإنجليزي مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على ملعب ستاد لويس الثاني في موناكو، وتُحدد انطلاقة المنافسة في الساعة 21:00 بتوقيت المملكة المتحدة (BST) أي ما يعادل 22:00 بتوقيت القاهرة تقريبًا.