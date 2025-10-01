نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر عبر بي إن سبورت المفتوحة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد القمة الأوروبية المرتقبة، يطرح العديد من المشجعين سؤالًا مهمًا: هل ستذاع مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر بي إن سبورت المفتوحة؟

الإجابة الرسمية التي أعلنتها مجموعة بي إن سبورتس القطرية، هي أن المباراة ستكون منقولة حصريًا عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD، ولن يتم بثها عبر القناة المفتوحة.

عادة ما تخصص الشبكة بعض المباريات على القناة المفتوحة، خصوصًا في البطولات الكبرى أو الأحداث الاستثنائية، لكن لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان يدخل ضمن الحقوق الحصرية للقنوات المشفرة فقط.

لذلك، يتعين على المشاهدين الاشتراك في باقة دوري أبطال أوروبا لمتابعة اللقاء مباشرة بالتعليق العربي، حيث أسندت مهمة التعليق إلى حسن العيدروس.

إذن، إذا كنت تتساءل عن إمكانية المشاهدة مجانًا عبر بي إن سبورت المفتوحة، فعليك أن تعلم أن الخيار الوحيد سيكون الاشتراك الرسمي لمتابعة هذه القمة الأوروبية المرتقبة.