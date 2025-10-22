نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل قمة الأهلي والاتحاد.. صلاح محسن يخطف الأضواء ويتصدر هدافي الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل قمة الأهلي والاتحاد.. صلاح محسن يخطف الأضواء ويتصدر هدافي الدوري المصري

قبل قمة الأهلي والاتحاد.. صلاح محسن يخطف الأضواء ويتصدر هدافي الدوري المصري.. يواصل صلاح محسن، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، تألقه في الموسم الجاري، بعدما حافظ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2025-2026 برصيد 5 أهداف، وذلك قبل ختام منافسات الجولة الحادية عشرة، والتي تختتم اليوم بمواجهتي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، والمصري ضد سموحة.

قبل قمة الأهلي والاتحاد.. صلاح محسن يخطف الأضواء ويتصدر هدافي الدوري المصري

ويأتي ترتيب الهدافين حتى الآن كالتالي:

1. صلاح محسن – المصري – 5 أهداف



2. محمود حسن تريزيجيه – الأهلي – 4 أهداف



3. عبد الرحيم دغموم – المصري – 4 أهداف



4. عمر الساعي – المصري – 4 أهداف



5. عدي الدباغ – الزمالك – 3 أهداف



6. محمد السيد شيكا – كهرباء الإسماعيلية – 3 أهداف



7. أحمد فاروق – وادي دجلة – 3 أهداف



8. صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – 3 أهداف

ويسعى تريزيجيه إلى انتزاع الصدارة من صلاح محسن خلال مباراة الأهلي المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة نفسها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري – الساعة 5 مساءً – عبر قناة أون تايم سبورت 1

المصري × سموحة – الساعة 8 مساءً – عبر قناة أون تايم سبورت 1



جدول ترتيب الدوري المصري بعد 10 جولات

1. سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة



2. المصري البورسعيدي – 18 نقطة



3. الزمالك – 18 نقطة



4. الأهلي – 18 نقطة



5. إنبي – 18 نقطة



6. بيراميدز – 17 نقطة



7. وادي دجلة – 16 نقطة



8. زد – 15 نقطة



9. فيوتشر – 15 نقطة



10. البنك الأهلي – 14 نقطة



11. سموحة – 14 نقطة



12. غزل المحلة – 14 نقطة



13. بتروجيت – 14 نقطة



14. الجونة – 12 نقطة



15. حرس الحدود – 11 نقطة



16. طلائع الجيش – 9 نقاط



17. الاتحاد السكندري – 8 نقاط



18. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط



19. الإسماعيلي – 7 نقاط



20. المقاولون العرب – 6 نقاط



21. فاركو – 6 نقاط