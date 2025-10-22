نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم التحكيم المغربي يصل القاهرة لإدارة مباراة الزمالك وديكيداها في إياب الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من المغربي سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من مواطنيه زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.