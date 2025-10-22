نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يركز على الجوانب الخططية في استعدادات الزمالك لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الخططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بتخصيص فقرات فنية خلال المران، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.