نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره فريق برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، مساء اليوم السبت، الموافق 25 أكتوبر، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الوكيل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي وتحديدا قناة beIN Sports HD1.

