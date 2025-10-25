نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يواجه الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن بحثًا عن تعزيز الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق النصر السعودي نظيره الحزم على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2025-2026.

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يسعى من خلالها النصر لتعزيز صدارته للجدول واستمرار سلسلة انتصاراته.

ويعول فريق النصر، بقيادة المدرب جورجي جيسوس، على لاعبيه لقيادة الفريق نحو الفوز، بعد أن حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمس الماضية، ليؤكد عودته القوية هذا الموسم. ويغيب عن مواجهة اليوم الثنائي مارسيلو بروزوفيتش للإصابة، والحارس بينتو بقرار فني من المدرب.

في المقابل، يسعى فريق الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا فقط منذ انطلاق الموسم، مقابل تعادلين وهزيمتين حتى الآن، ما يجعل المباراة تحديًا كبيرًا للفريق.

تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم:



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخبيري – أنجيلو جابرييل

خط الوسط الهجومي: كينجسلي كومان – جواو فيليكس – ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

ترتيب الدوري السعودي:



يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، ما يجعل المواجهة مهمة للفريقين في سباق النقاط.

القنوات الناقلة:



تمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي، حيث تُبث المباراة عبر قناة Thmanyah 1HD مباشرة على الهواء.

ويسعى النصر إلى الاستمرار في سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارته للترتيب، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى. ويركز المدرب على تنظيم الفريق دفاعيًا وهجوميًا، مع محاولة استغلال أي فرصة لإحراز أهداف مبكرة تساعد على السيطرة على مجريات اللقاء.

من جهة أخرى، يأمل الحزم في تقديم أداء قوي أمام جماهيره لتعويض النتائج المخيبة في الجولات السابقة، والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب. وسيحاول الفريق اللعب بذكاء واستغلال عاملي الأرض والضغط الجماهيري لإحداث المفاجأة أمام فريق النصر المنافس المباشر على صدارة الدوري.

