بث مباشر.. موعد مباراة الأهلى وإيجل نوار البوروندى اليوم فى دوري أبطال إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية اليوم السبت أمام فريق إيجل نوار البوروندي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظرها عشاق القلعة الحمراء فى كل مكان، أملًا في حسم التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الأهلي إلى تقديم عرض قوي يليق ببطل القارة، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب الأفريقي الذي يحمل رقمه الحادي عشر في تاريخه المضيء.

نتيجة مباراة الذهاب تمنح الأهلي أفضلية قبل مواجهة العودة

كان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة البوروندية بوجمبورا، بهدف دون رد، بعدما أحرز مدافع فريق إيجل نوار نيكولاس إيراجي هدف اللقاء بالخطأ في مرماه، ليضع المارد الأحمر قدمًا في الدور المقبل.

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة اليوم من أجل التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، بينما يحتاج الفريق البوروندي إلى الفوز بفارق هدفين لقلب الطاولة على بطل إفريقيا التاريخي.

تاريخ المواجهات بين الأهلي وأندية بوروندي

تُعد مواجهة اليوم هي الثانية في تاريخ لقاءات الأهلي وإيجل نوار في البطولات الأفريقية، إلا أن المواجهة ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي، إذ سبق للفريق الأحمر أن واجه فريق فيتال أو البوروندي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة يوم 5 مايو 2000 بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها محمد فاروق، علاء إبراهيم، وإبراهيم حسن، بينما خسر في لقاء العودة ببوروندي بنتيجة 2-1، وسجل علاء إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة في حسم التأهل مبكرًا

يدخل لاعبو الأهلي المباراة وهم في قمة التركيز، بعد أداء قوي في لقاء الذهاب، حيث يسعى المدير الفني للفريق مارسيل كولر إلى حسم المواجهة مبكرًا من خلال الضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى، لتفادي أي مفاجآت من الفريق البوروندي.

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على القوة الضاربة للفريق، بوجود عناصر الخبرة أمثال محمد الشناوي، علي معلول، حسين الشحات، وبيرسي تاو، إلى جانب الشباب الذين قدموا مستويات مميزة خلال المباريات الأخيرة.

الأهلي أمام فرصة جديدة لتعزيز رقمه القياسي القاري

يطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره نحو تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، إذ يمثل الفوز في لقاء اليوم خطوة جديدة نحو الهدف الأكبر، وهو التتويج بالبطولة للعام الثاني على التوالي.

ويأمل جمهور الأهلي في أن يقدم الفريق عرضًا قويًا يليق بتاريخ النادي، خصوصًا أن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره، في أجواء حماسية تشهد دائمًا دعمًا غير محدود من مشجعي المارد الأحمر.

الاتحاد الإفريقي يحدد موعد قرعة دور المجموعات

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026 ستُقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد القرعة منافسة قوية بين الأندية الكبرى في القارة، في مقدمتها الأهلي، والترجي، وصن داونز، والوداد، حيث يسعى كل فريق لتأكيد حضوره في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية.

الأهلي لايف.. مواجهة جديدة نحو حلم اللقب القاري

وتُذاع مباراة الأهلي وإيجل نوار بثًا مباشرًا عبر قنوات beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط، كما تُقدم القناة الرسمية للنادي الأهلي عبر “يوتيوب” تغطية حية للمباراة وأجوائها داخل استاد القاهرة.

ويترقب الجمهور المصري والعربي هذه المواجهة التي تُعد خطوة مهمة في طريق الأهلي نحو الحفاظ على زعامته القارية، في ليلة كروية ينتظر أن تكون حافلة بالإثارة والحماس.