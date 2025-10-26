نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتوج ببطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت البطلة المصرية ونجمة وادى دجله هانيا الحمامي المصنفة الثانيا، في نهائي بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025، حيث نجحت في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مباراة قوية أمام منافستها امينه عرفي، المصنفة الثالثه عالميًا.

وقدمت هانيا أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، حيث حسمت المباراة بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-9، 12-10، 12-10، في مواجهة استغرقت 57 دقيقة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية وتؤكد سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي.

وبهذا الفوز، تواصل هانيا تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش في العالم.

جدير بالذكر أن بطولة بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام، في فيلادلفيا الوليات المتحده، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 452،000 دولار أمريكي، بواقع 226،500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.