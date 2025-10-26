نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبدالمنعم: آداء محمد علي بن رمضان مع الأهلي "متذبذب" في المقال التالي

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن أداء محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عليه علامات استفهام كبيرة في الفترة الأخيرة.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" محمد علي بن رمضان بدايته مع النادي الأهلي كانت أقوي من الفترة الحالية ومن وجهة نظري أن آداء محمد علي بن رمضان مع الأهلي متذبذب منذ مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية"



وأضاف:" محمد علي بن رمضان يحتاج إلى استعادة مستواه الفني مع فريق الأهلي في أقرب وقت ممكن لأن جماهير الأهلي غير راضية عن الأداء في الفترة الأخيرة ".

