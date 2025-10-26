نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| "لم نساوم الأهلي".. والد أشرف داري يكشف حقيقة العرض الليبي للرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ازدادت التكهنات في الفترة الأخيرة حول مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وجاء ذلك بسبب غيابات اللاعب المتتالية لمختلف الإصابات التي يعاني منها المدافع الدولي المغربي اشرف داري، خاصة بعد الهجوم الذي يشهده هذا المركز داخل الفريق هذا الموسم.

زهير داري يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلى

وارتبط اسم داري في الساعات الماضية بتلقي عرضا من الدوري الليبي للرحيل عن صفوف الأهلي في ميركاتو يناير القادم.

كما أكدت التقارير، أن المدافع المغربي طالب مسؤولي الأهلى بالحصول على قيمة عقده كامل للموافقة على الرحيل في يناير.

وتواصل دوت الخليج الرياضي مع زهير داري والد اللاعب الذي أكد في تصريحات خاصة قائلا:" لا أعرف من اين تأتي تلك الإشاعات".

وتابع:" كل هذا حديث غير صحيح لا يوجد عرض ليبي ونجلي لم يساوم الأهلي أبدا".

