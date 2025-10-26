نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف ومسؤولية.. ونسعى لتعظيم موارد الأهلي وتطوير فكر الاستثمار الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد حسام عوض، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر لها يوم ٣١ أكتوبرالجاري، عن سعادته الكبيرة بنيل ثقة الخطيب واختياره ضمن القائمة التي تخوض الانتخابات المقبلة.



«شرف كبير جدًّا أن أنال ثقة الكابتن محمود الخطيب، وأن أتواجد ضمن قائمته الانتخابية. دخول انتخابات الأهلي مسؤولية عظيمة، وأتمنى أن نكون جميعًا على قدر ثقة الأعضاء، وأن نحقق طموحات جماهير النادي ومجلسه وجمعيته العمومية».



«بدأت كمقرر للجنة الشباب ثم توليت رئاستها، وخلال هذه الفترة قررت التعمق في مجال الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي، فدرست في برشلونة، وحصلت على خبرات واسعة ساعدتني في تطوير رؤيتي الإدارية».



«من التجارب المهمة في مسيرتي عملي كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة، وهي تجربة أفادتني كثيرًا، حيث توسعت رؤيتي في ملفات متعددة تم تكليفي بها ونجحت في إنجازها».



«كان لي شرف التعيين في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم إلى جانب المهندس عدلي القيعي والزميل خالد عبدالقادر، ثم تجددت الثقة بعد التغييرات الإدارية، حيث واصلت العمل مع المهندس أيمن حسين وأحمد شمس ووائل زيادة، واستطعنا المساهمة في تطوير فكر الاستثمار الرياضي داخل النادي».



«قمنا بتعظيم موارد النادي من خلال تطوير الرعايات، وإبرام عقود جديدة مع الشركة المتحدة، وحققنا نقلة نوعية في استغلال العلامة التجارية للأهلي وحقوق اللاعبين الإعلانية بشكل احترافي، بما يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه».

«مجلس إدارة الأهلي منذ عام 2017 وحتى اليوم حقق طفرة غير مسبوقة في ملف المنشآت. هناك تكامل كبير بين المجلس وشركة الإنشاءات التي قامت بجهود هائلة، وهي تمثل ركيزة أساسية في زيادة مداخيل النادي مستقبلًا».

ملف الخدمات يحظى باهتمام خاص في الفترة المقبلة وهناك جولات مستمرة للاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم داخل الفروع والمقر الرئيسي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

«الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل النادي في أي وقت، وهي دائمًا شريك أساسي في صنع المستقبل. نكتب معًا فصلًا جديدًا من تاريخ الأهلي، ونتعهد بأن نكون على قدر المسؤولية وثقة الأعضاء، لأن الأهلي يستحق دائمًا الأفضل».

