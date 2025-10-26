جامعة السلطان قابوس تختتم الدورة الرياضية لمؤسسات التعليم العالي

اختتمت فعاليات الدورة الرياضية لطالبات مؤسسات التعليم العالي، التي استضافتها جامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 10 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من 12 مؤسسة تعليمية من مختلف أنحاء سلطنة عمان، وذلك في المجمعات الرياضية للطلاب والطالبات بالجامعة، هدفت الدورة إلى تنمية المهارات الفنية للطالبات في الألعاب الجماعية، وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في بناء شخصية الطالبات وصقل مهاراتهن الرياضية، كما جاءت استضافة الجامعة تأكيدًا لدورها الريادي في تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وإتاحة الفرصة لتطوير خبرات الكوادر التنظيمية والفنية المشاركة. تنافست الفرق المشاركة في أربع ألعاب جماعية هي: كرة القدم للصالات، وكرة السلة 3 في 3، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وسط أجواء من الحماس والتنافس الشريف، عكست المستوى المتطور للرياضة الجامعية في عمان.

نتائج المنافسات

في كرة اليد، حققت جامعة صحار المركز الأول، تلتها جامعة السلطان قابوس في المركز الثاني، فيما جاءت كلية الخليج في المركز الثالث. كما حصدت كاذية القصابية من جامعة السلطان قابوس لقب أفضل حارس، ونالت إخلاص اليعربية من جامعة صحار جائزة الهدافة.

وفي كرة القدم للصالات، فازت الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول، وجاءت جامعة السلطان قابوس ثانية، وجامعة صحار ثالثة. كما نالت شيخة المعمرية من جامعة السلطان قابوس جائزة أفضل حارس، فيما حصلت رتاج اليوسفية من الجامعة الألمانية على جائزة الهدافة.

أما في منافسات الكرة الطائرة، فقد أحرزت جامعة السلطان قابوس المركز الأول، تلتها جامعة صحار في المركز الثاني، والجامعة العربية المفتوحة في المركز الثالث، وحصلت شيخة المحذورية من جامعة السلطان قابوس على جائزة أفضل مرسل، بينما نالت ريم السيبانية من الجامعة ذاتها جائزة أفضل لاعبة شاملة.

وفي منافسات كرة السلة 3 في 3، توجت جامعة صحار بالمركز الأول، تلتها جامعة مسقط في المركز الثاني، ثم جامعة السلطان قابوس في المركز الثالث. وحصلت ريم الشيراوية من جامعة صحار على جائزة أفضل مسجل نقاط، فيما نالت زينب باعمر من جامعة السلطان قابوس جائزة أفضل لاعبة.