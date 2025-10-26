ختام بطولة بلدية ظفار للرجل الحديدي وتتويج البريطاني جيمي برايس باللقب

بمشاركة أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم

صلالة ـ من عوض دهيش:

اختُتمت امس الأول بمنتجع هوانا صلالة بطولة بلدية ظفار للرجل الحديدي 70.3 العالمية التي استضافتها هوانا صلالة للسنة الرابعة على التوالي، بمشاركة أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، من بينها سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين المشاركين في مراحل السباق الثلاث التي شملت السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترًا، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر، وسط أجواء رياضية مفعمة بالحماس والتحدي، وتوّج المتسابق البريطاني جيمي برايس بلقب الرجل الحديدي لهذا العام،

بزمن قدره 4:01:28، بينما حلّ مواطنه كريستوفر في المركز الثاني بزمن 4:06:22، وجاء في المركز الثالث أليكس نيكولين من نيبوي بزمن 4:06:51.

أما في فئة النساء، فقد حصدت المركز الأول إميليا مانجيلان من بولندا بزمن 4:44:42، تلتها في المركز الثاني ميشيل نيدل من أيرلندا بزمن 4:50:17، فيما جاءت البريطانية إيما جينينز في المركز بزمن 4:52:05.

وعلى مستوى الفرق في سباقات التتابع، حصدت سلطنة عُمان المركز الأول، بينما حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركزين الثاني والثالث، في تأكيد على تنامي قدرات الرياضيين في المنطقة.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات “آيرون مان” العالمية، والتي تستقطب نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، لتعكس مكانة صلالة كوجهة رياضية وسياحية متميزة على مستوى المنطقة.

وشهد حفل الختام تكريم الجهات الراعية والداعمة والمساهمة في إنجاح البطولة، إلى جانب الفائزين في مختلف الفئات العمرية، كما تخلل الحفل عرض مرئي لأبرز لحظات السباق وفقرات موسيقية وترفيهية متنوعة.

يُذكر أن البطولة تضمنت كذلك سباق IRONKIDS صلالة، وهو فعالية رياضية عائلية مخصصة للأطفال من سن 3 إلى 16 عامًا، تهدف إلى غرس حب الرياضة وتشجيع الجيل الناشئ على ممارسة الأنشطة .

واكد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار ان استضافة بطولة IRONMAN 70.3 مجددًا في صلالة يؤكد على جاهزية المدينة لاستقبال الفعاليات العالمية الكبرى. لقد أثمر التعاون المشترك بين بلدية ظفار وشركائنا من القطاع الخاص عن تجربة متميزة للمشاركين والجمهور، ونحن فخورون باستمرار هذا النجاح ورؤية الزوار يعودون عاماً بعد عام

ومن جانبة قال المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا، المطوّر لوجهتي هوانا صلالة وجبل سيفة نحن فخورون بالنجاح الباهر الذي حققته نسخة هذا العام من بطولة IRONMAN 70.3 في هوانا صلالة. إن استضافة أكثر من 61 جنسية هذا العام يعكس المكانة المتنامية للحدث، ويؤكد على ريادة هوانا صلالة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية في المنطقة. هذا الحدث العالمي لا يسلط الضوء فقط على جمال الطبيعة في سلطنة عُمان، بل يعزز أيضاً من قدرتها التنافسية في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.