الشباب والسيب يحققان انتصارين فـي انطلاق دوري التحدي الآسيوي

مسقط ـ العُمانية: استهلّ ناديا الشباب والسيب مشوارهما في دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم 2025-2026م بتحقيق فوزين مستحقين على بارو البوتاني وباشوندارا البنجلاديشي. ففي المجموعة الأولى، تمكّن الشباب من الفوز على نادي بارو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس الاول على استاد «تشانجليميثانج» بمدينة ثيمبو، أحرز الهدف اللاعب كينيان ماركينيه من ركلة جزاء في الدقيقة 26. ومن المقرر أن يلتقي الشباب في الجولة الثانية مع فريق أبديش عطا غدا الثلاثاء فيما يواجه بارو نادي التين أسير في المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها. وفي المجموعة الثانية، حقق نادي السيب فوزًا صعبًا على نادي باشوندارا بنتيجة 3 /‏ 2 في المباراة التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت. وسجل أهداف السيب كلٌّ من ناصر الرواحي في الدقيقة 7، وزاهر الأغبري في الدقيقة 60، وعبدالعزيز المقبالي في الدقيقة 77. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة ذاتها غدا الثلاثاء، حيث يلتقي باشوندارا كينجز مع الأنصار اللبناني، فيما يواجه السيب نادي الكويت الكويتي. ويتأهل إلى الدور ربع النهائي عن منطقة الغرب أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني من بين المجموعات الثلاث.