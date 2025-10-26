تواصل منافسات دورة سدادب الكروية الحادية عشرة بعبري

عبري ـ من سعيد الغافري:

تتواصل منافسات دوري كرة القدم للفرق الرياضية المشاركة في دورة فريق سدادب التابع لنادي عبري الرياضي الحادية عشرة، وسط تفاعل وحماس واثارة في منافساتها، حيث اختتمت مباريات الدور الأول من البطولة بتأهل فرق سدادب المستضيف ومقنيات والصمود من المجموعة الأولى، وفرق البليدة والرحبة والأمل (عبري) من المجموعة الثانية، والجزيرة (الرستاق) والهجر من المجموعة الثالثة.

وأقيمت في الأسبوع الرابع الأخير من مباريات الدور الأول خمس مباريات، ففي المجموعة الأولى حافظ فريق سدادب المستضيف على صدارة المجموعة بفوزه على فريق الصمود بثلاثة أهداف لهدف، وفي المباراة الثانية تعادل فريقا مقنيات وبلاد الشهوم هدف بهدف وفي المجموعة الثانية حسم فريق البليدة تصدره للمجموعة بعد فوزه على فريق الرحبة بهدفين نظيفين، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الأمل (عبري) من تحقيق فوز ثمين على فريق الهيال بهدفين نظيفين ليضمن تأهله للدور الثاني.

وفي المجموعة الثالثة وفي مباراة مثيرة وقوية تمكن فريق الجزيرة (الرستاق) من تصدر المجموعة بعد تحقيقه فوزا غاليا على فريق الأمل (ينقل) بهدفين لهدف. وينتظر عشاق البطولة أربع مباريات مثيرة في الدور الثاني تجمع الأولى فريق سدادب بفريق الأمل (عبري)، وتجمع المباراة الثاني فريقي الجزيرة (الرستاق) والرحبة، ويلتقي في المباراة الثالثة فريقا البليدة والصمود، فيما ستجمع المباراة الرابعة فريقي مقنيات والهجر.