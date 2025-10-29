نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، سبب أزمة محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء ورفض تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" هناك خلاف بين أحمد يحيى وكيل محمد السيد لاعب الزمالك، وجون إدوار المدير الرياضي وعبدالرحمن إسماعيل".

وتابع:" عبدالرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات في الزمالك الحالي، كان مدير أحد الشركات التي سيطرت على صفقات الزمالك، في الفترة الماضية، وأصبح أحمد يحيى بعيد عن القلعة البيضاء".

وأضاف:" أحمد يحيى، (بيقوي) محمد السيد، لرفض تجديد عقده، بعد أن أصبح بعيدًا عن صفقات القلعة البيضاء، والأمر شغل وكلاء لاعبين".

وأتم:" الأهلي ليس طرف في الأمر، ويتم وضعه اسمه فقط لزيادة المقابل المادي، ولم يدخل في مفاوضات مع اللاعب".