جاهزة لاستقبال المرضى.. بدء تشغيل وحدة السكتات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مساءً - لا تتوقف وزارة الصحة عن تحقيق الإنجازات والتطورات المتتالية، ولعل أخرهم ما كشفه الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بشأن بدء تشغيل وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي.

وأعلن وكيل وزارة الصحة أن الوحدة أصبحت جاهزة لاستقبال المرضى طوال اليوم، وبالتالي ساهمت الوحدة في الاستجابة السريعة لحالات السكتات الدماغية وتقليل معاناة المرضى.

وتم تجهيز الوحدة وفقًا لمعايير دقيقة من الناحية الطبية، لدعم منظومة الطوارئ بالمحافظة بدلًا من نقل المرضى لمناطق بعيدة.

وساهم المجتمع المدني في دعم وتشغيل الوحدة حتى يتم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية بنطاق المحافظة.