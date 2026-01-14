فليك يكشف عن صفقة برشلونة ويعلق على إقالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مساءً - تحدث الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن عدة ملفات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة راسينج سانتاندير في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، أبرزها كواليس صفقة جديدة محتملة للفريق الكتالوني ورأيه في إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن إقالة تشابي ألونسو من منصبه يوم الإثنين الماضي عقب خسارة الفريق الملكي نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في جدة، ليتم تعيين ألفارو أربيلوا بديلًا له قبل مواجهة ألباسيتي في كأس الملك.

وعن رحيل ألونسو أكد فليك أن ما حدث جزء طبيعي من عالم كرة القدم موضحًا أن علاقته بالمدرب الإسباني جيدة، حيث تجمعهما معرفة سابقة منذ فترة عمله في باير ليفركوزن، وأشار إلى أن تشابي ألونسو مدرب مميز ويمتلك مستقبلًا واعدًا متمنيًا له التوفيق في محطته القادمة.

وأضاف مدرب برشلونة أن الثقة بين النادي والمدرب واللاعبين عنصر أساسي للنجاح مشددًا على أن كرة القدم لا تعرف الاستقرار الدائم خاصة داخل الأندية الكبرى حيث تظل النتائج هي الفيصل الأول والأخير.

وعلى صعيد الصفقات تطرق فليك للحديث عن إمكانية التعاقد مع جواو كانسيلو مؤكدًا أن الإدارة الفنية حددت احتياجات الفريق خلال الفترة الأخيرة، في ظل الرضا عن مستوى بعض العناصر الشابة وعودة لاعبين مؤثرين مثل أراوخو، وأوضح أن كانسيلو لاعب مميز قادر على تقديم الإضافة خاصة في الجانب الهجومي والثلث الأخير من الملعب.

كما أشاد فليك بفريق راسينج سانتاندير واصفًا إياه بالفريق الجريء، محذرًا من صعوبة المواجهة، خاصة بعد نتائجه القوية هذا الموسم، مؤكدًا ضرورة الجاهزية الكاملة لتجاوز اللقاء.

وتحدث مدرب برشلونة عن الأجواء داخل النادي مشيرًا إلى شعوره بالانسجام منذ اليوم الأول، معتبرًا أن برشلونة يعمل كعائلة واحدة تجمع الإدارة واللاعبين والجهاز الفني وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا للاستمرار في العمل وتحقيق المزيد من البطولات.

واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بالسوبر الإسباني كان خطوة مهمة لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على التحديات المقبلة، معتبرًا أن اللعب باسم برشلونة يفرض دائمًا تقديم أقصى ما لدى اللاعبين داخل الملعب.