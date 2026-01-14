رسميًا.. سفيان بوفال يختار فرنسا ويسدل الستار على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مساءً - أنهى النجم المغربي سفيان بوفال حالة الجدل التي رافقت مستقبله خلال الأسابيع الماضية بعدما أعلن نادي لوهافر الفرنسي رسميًا تعاقده مع اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة أعادت بوفال إلى الدوري الفرنسي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الوداد المغربي.

وأكد لوهافر الصفقة عبر بيان رسمي رحب خلاله بلاعبه الجديد مشيرًا إلى أن بوفال سيرتدي القميص رقم 17، وسط ترقب كبير لما سيقدمه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ سفيان بوفال مسيرته الاحترافية في فرنسا من بوابة أنجيه حيث لمع اسمه سريعًا بفضل مهاراته الفردية، قبل أن ينتقل إلى ليل ومنها خاض عدة تجارب خارجية مع أندية بارزة، على رأسها ساوثهامبتون الإنجليزي وسيلتا فيغو الإسباني، إضافة إلى الريان القطري، وصولًا إلى تجربته الأخيرة مع سان جيلواز البلجيكي.

وعلى الصعيد الدولي خاض بوفال 46 مباراة بقميص المنتخب المغربي وكان أحد أبرز نجوم “أسود الأطلس” في كأس العالم 2022، حيث ساهم بأدائه المميز في الإنجاز التاريخي بوصول المغرب إلى نصف النهائي، ليصبح أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة في تلك البطولة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم بوفال بالعودة إلى الدوري المغربي عبر بوابة الوداد عقب فك ارتباطه مع سان جيلواز، إلا أن الصفقة لم تكتمل، كما شهدت الفترة الماضية استبعاده من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، في ظل اشتداد المنافسة في مركزه وظهور أسماء شابة بارزة.

وخسر بوفال مكانه الأساسي داخل المنتخب مع بروز لاعبين مثل عبد الصمد الزلزولي وإلياس بن صغير ما دفعه للبحث عن محطة جديدة تعيد له الاستقرار الفني وتمنحه دقائق لعب منتظمة.

ومن المنتظر أن يسجل بوفال ظهوره الأول مع لوهافر خلال مواجهة رين المقبلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي، في اختبار مهم لقدراته بعد فترة من الغياب عن الأضواء.