حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مساءً - يستعد فريق القادسية إلى مواجهة خصمه الفيحاء اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 في استضافة ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث تأتي تلك المباراة ضمن الجولة 15 في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي في ظل رغبة الفريقين في تحسين موقعهما في جدول ترتيب الدوري، وفي الفقرات التالية نتطرق إلى تفاصيل اللقاء عن كثب.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والفيحاء يلا شوت بلس بجودة عالية hd بدون تقطيع

فريق القادسية يستضيف الفيحاء مساء اليوم وهو على أمل في حصد النقاط وتحقيق الفوز، ليُحسن موقعه في جدول الترتيب، وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة في تشكيل الفريق إلا أنه لا زال يتمسك بأمل الفوز.

ولا يختلف طموح الفيحاء عن خصمه، إذ يسعى بدوره إلى استغلال مواجهة القادسية اليوم في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

متى تبدأ مباراة القادسية والفيحاء؟

من المُنتظر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة القادسية والفيحاء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يُوافق 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُمكن متابعة اللقاء في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة القادسية والفيحاء اليوم؟

يتسنى لجمهور الدوري السعودي متابعة مباراة القادسية والفيحاء اليوم على قناة ثمانية 3 والتي توفر بث أحداث اللقاء بصورة حصرية ومباشرة.

كما يُمكن مشاهدة المباراة بث مباشر عبر تطبيق ثمانية والذي يُقدم تغطية كاملة لكل تفاصيل مباراة القادسية والفيحاء.

من هو معلق مباراة القادسية والفيحاء؟

كلّفت شبكة قنوات ثمانية المعلق الرياضي "خالد المديفر" للتعليق على مجريات اللقاء باعتباره من الأصوات المميزة التي تجذب انتباه الجماهير.