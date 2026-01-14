رويترز: إيران تحذر من استهداف قواعد أمريكية إذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 06:29 مساءً - تحدث مصدر مسئول في دولة إيران لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر يناير الحالي لعام 2026، وصرح بشكل رسمي إن طهران قد قامت بإصدار تحذير هام لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ويكون ذلك بشأن قصف القواعد العسكرية الأرضية.

تحذير إيران لاستهداف قواعد أمريكية

أوضح المصدر بأن ذلك التحذير من استهداف وقصف القواعد العسكرية الأمريكية، وذلك على أراضي حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، ويكون ذلك في حالة شن واشنطن هجوم على إيران.

فيما جاء ذلك التحذير بعد التهديدات التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهدد بالتدخل لدعم الاحتجاجات ويكون ذلك من اجل مناهضة حكومة الجمهورية الإسلامية.

أضاف المسؤول الإيراني من خلال تصريحاته الرسمية لوكالة رويترز، بأن بلاده طلبت من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بأن يتم منع واشنطن من مهاجمة إيران، ولكنه في حالة حدوث ذلك ستتعرض دول المنطقة من السعودية والإمارات إلى تركيا للهجوم بشكل رسمي.