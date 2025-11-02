نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2005" يتعادل مع غزل المحلة 1/1 ببطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الرديف بالنادي المصري " الفئة العمرية 2005 " بقيادة مدربه محمد خليفة مع ضيفه فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري والتي ادارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من محمد الديب ومحمد اللبان ومحمد عثمان.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة الخامسة عشر من الفوز بأربع مباريات والتعادل في ثلاث في انتظار باقي نتائج الجولة لتحديد متصدر المسابقة التي يتنافس عليها أبناء بورسعيد.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدف أحرزه حسين عبد الستار في الدقيقة الثانية والأربعين، وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني ينجح فريق غزل المحلة في اقتناص هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهب لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عبد الوهاب نادر، عمر فاروق، أحمد صلاح لخط الظهر، محمد أكرم، عمر عرفة، يوسف مصطفى لخط الوسط، أحمد شرف، صالح فريد، حسين عبد الستار لخط الهجوم.

فيما شارك من قائمة البدلاء كل من محمود سيد، زياد عز وسامح جلال.

يتكون الجهاز الفني للفريق من ك/ محمد خليفة، مدربًا عامًا، ك/محمد فاروق، مدربًا، ك/هاني فايد، مدربًا، ك/محمد بوريو، مدربًا للحراس، ك/السيد شعيب، إداريا، ك/يحيى زكريا أخصائيا للعلاج الطبيعي، ك/ محمد البشير مسئولًا للمهمات، فيما يتكون جهاز الإشراف من ك/ عباس نور الدين، مديرًا فنيًا للقطاع، ك/ عماد العمدة، مشرفًا على فرق الشباب، ك/السيد الناغي، مشرفُا على تدريب حراس المرمى، ك/ محمد المنصوري، مديرًا اداريا للقطاع، ك/ محمد عجيزة، محللًا للأداء، ك/إبراهيم الصفتي،مسئولًا لشئون اللاعبين، ك/عادل فؤاد، مسئولًا ماليًا وإداريًا.

