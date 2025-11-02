نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر في الزمالك يكشف سبب عدم اللجوء للتبديل السادس بعد إصابة فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر بنادي الزمالك على سر عدم قيام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بإجراء تغيير سادس بعد إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة اللاعب ولم يتم اللجوء للتغيير السادس لأن ذلك كان سيتطلب خضوع أحمد فتوح لبروتوكول طبي خاص بإصابات الرأس والاشتباه بالارتجاج، وغيابه لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام إذا كان الارتجاج خفيف وهو ما كان سيبعده عن المباريات المقبلة.

وأضاف المصدر أن الارتجاج الخفيف يحتاج وفقا للبروتوكول لمدة غياب من 7 إلى 10 أيام، في حين يحتاج الارتجاج المتوسط من 10 إلى 21 يوم راحة، وفي حالة الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي يحدد الطبيب مدة الغياب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا.

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج اللاعب وعدم استكمال المباراة دون الحاجة لإجراء تبديل سادس.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.