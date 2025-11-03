نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوادالاخارا يقترب من ربع نهائي الدوري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز تشيفاس دي غوادالاخارا على باتشوكا بهدف نظيف، واقترب من ربع نهائي الدوري المكسيكي، في مرحلة ذهابه (أبرتورا 2025)، وذلك في ختام الجولة السادسة عشرة وقبل الأخيرة بالدور الأول من البطولة.

حسم أرماندو غونزاليس المباراة بهدف سجله في الدقيقة 71، وانضم إلى البرتغالي باولينيو لاعب تولوكا والإيطالي وجواو بدرو لاعب سان لويس في صدارة قائمة الهدافين، برصيد 11 هدفًا لكل منهم.

وبالانتصار رفع غوادالاخار رصيده إلى 26 نقطة بالمركز السادس من البطولة، متقدمًا بثلاث نقاط على خواريز السابع، الذي يتفوق على تشيفاس في مجموع الأهداف المسجلة بواحد فقط لكنه يتراجع عنه بستة أهداف في مجموع الأهداف المستقبلة.

وبهذا يكون تشيفاس في موقف أقوى للتأهل إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي، الدور الذي ضمن كروز أزول وتولوكا وأمريكا ومونتيري التأهل له بالفعل.

أما باتشوكا فتوقف رصيده بالخسارة عند 22 نقطة بالمركز الثامن، ليكون واحدًا من ستة فرق تخوض تصفيات للتنافس على مقعدين في دور الثمانية.

وفي مواجهة أخرى في ختام منافسات الجولة، فاز كيريتارو على ضيفه مازاتلان بهدف دون رد سجله على أفيلا (ق58).

وبالفوز رفع كيريتارو رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الـ13، وتجمد رصيد مازاتلان عند 13 نقطة بالمرتبة الـ16 (الثالثة من القاع).