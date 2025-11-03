نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يصدر تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالكونفيدرالية والمصري في المستوى الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستُجرب مراسم القرعة الخاصة بها في الواحدة ظهر غدا الاثنين بتوقيت القاهرة وذلك باستوديوهات شبكة قنوات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

هذا وقد جاء تصنيف الفرق على النحو التالي:

المستوى الأول.. ويضم فرق: الزمالك المصري، الوداد البيضاوي المغربي، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين.

المستوى الثاني.. ويضم فرق: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، جوليبا المالي.

المستوى الثالث.. ويضم فريقي: كايزر شيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

المستوى الرابع.. ويضم فرق: سان بيدرو الايفواري، نيروبي يونايتد الكيني، أوليمبيك أسفي المغربي، عزام يونايتد التنزاني، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني، زيسكو يونايتد الزامبي.

