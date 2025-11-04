نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في مواجهة قوية أمام نظيره سلافيا براج، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد سلافيا براج، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فورتونا أرينا، معقل سلافيا براج.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد سلافيا براج، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سلافيا براج في دوري الأبطال

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD