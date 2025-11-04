أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهتي السنغال وتونس الوديتين

برازيليا ـ د.ب.أ: كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الـ26 المستدعين لخوض مباراتي الفريق الوديتين ضد السنغال وتونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة هذا الشهر.

وشهدت القائمة، التي أعلن عنها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تواجد فيتور روكي مهاجم بالميراس البرازيلي، مع عودة إيدرسون مورايش حارس مرمى فنربخشه التركي الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق. في المقابل، يستمر غياب رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن المعسكر الدولي الثاني على التوالي لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن تكون هذه هي آخر التزامات منتخب البرازيل خلال عام 2025، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد نظيره السنغالي على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن يلعب ضد المنتخب التونسي بعدها بثلاثة أيام على ملعب (ديكاتلون) في مدينة ليل الفرنسية. ويحتل منتخب السنغال المركز الـ18 عالميا والثاني أفريقيا في التصنيف الأخير، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تأهل الفريق لنهائيات كأس العالم المقبلة عقب فوزه على منتخب موريتانيا 4 /‏ صفر وجنوب السودان 5 /‏ صفر، الشهر الماضي، في آخر مبارياته بمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أما منتخب تونس، الذي يتواجد بالمركز الـ43 عالميا في تصنيف فيفا، فقد تغلب 3 /‏ صفر على ناميبيا، ثم 4 /‏ صفر على ساو تومي وبرينسيبي بتصفيات المونديال الشهر الفائت، علما بأنه حجز مقعده في كأس العالم القادمة منذ سبتمبر الماضي. وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي، التي تم الإعلان عنها على النحو التالي: حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون مورايش (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز). خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو)، كايو هينريكي (موناكو)، دانيلو (فلامنجو) - إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، فابريزيو برونو (كروزيرو)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، لوسيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هينريكي (فاسكو دا جاما)، ويسلي (روما).

خط الوسط: أندري (وولفرهامبتون)، بورنو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (اتحاد جدة)، لوكاس باكيتا (ويستهام). خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هينريكي (زينيت سان بطرسبرج)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارليسون (توتنهام هوتسبير)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، فيتور روكي (بالميراس).