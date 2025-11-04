صحار ـ من يحيى المعمري: تصوير ـ مازن أبوقصيدة : تمكن فريق مجيس من التأهل للمرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، عقب فوزه على فريق مصيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط، وذلك في اللقاء الختامي للفريقين في الدور التمهيدي الذي أقيم بالصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار وسط مساندة كبيرة من جماهير مجيس التي حضرت لمساندة الفريق، مجيس أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٥-١٧ لكن مصيرة ظهر بصورة مختلفة في الشوط الثاني وفاز بنتيجة ٢٥-٢١، ومع إصرار لاعبي مجيس انقلبت الموازين وفاز البحري بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة ٢٥-١٢ و ٢٥-١٨، ليتأهل مجيس رفقة جاره صحار من المجموعة الأولى إلى الدور الثاني مع السيب والبشائر المتأهلين عن المجموعة الثانية، لتلعب الفرق الأربعة دوري بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع وبعدها الدور نصف النهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة مجيس تعبر أجواء مصيرة وتتأهل للمرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.