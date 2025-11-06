نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح إصابة لاعبه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المدافع محمود مرعي على مستوى العضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال باستاد آل نهيان في أبوظبي. ويحل المدافع علي جبر قائد الفريق بديلا لمحمود مرعي في الشوط الثاني من اللقاء. المنيري أوضح أن مرعي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

