نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره وغريمه بيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الناري والحاسم الذي يجمع بينهم بستاد آل نهيان ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز برتم هادئ نسبيا وحاول بيراميدز تسجيل الهدف الأول ولكنه لم ينجح في ذلك لتألق دفاع وحارس الزمالك محمد عواد وكانت نسبة الاستحواذ 58 لبيراميدز مقابل 42% للزمالك وتعرض عدي الدباغ للإصابة القوية ونزل أحمد شريف بديلا له وانتهى الشوط الأول 0/0.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات