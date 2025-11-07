نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس أنريكي يطالب بتعزيزات فورية بعد أزمة الإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ​باريس سان جيرمان​ للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية بعد تزايد الإصابات داخل الفريق، وعلى رأسها الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم المغربي أشرف حكيمي في الكاحل، والتي ستبعده عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع، حسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو".

لويس أنريكي يطالب بتعزيزات فورية بعد أزمة الإصابات

ويفكر النادي الباريسي في ضم ثلاثة لاعبين: مدافع متعدد الأدوار، ولاعب وسط صاحب خبرة، وجناح أو مهاجم لتعزيز العمق الهجومي، وتُعد اصابة حكيمي "القشة التي قصمت ظهر البعير" داخل النادي، خاصة بعد معاناة عثمان ديمبيلي من مشاكل عضلية متكررة وإرهاق برادلي باركولا بسبب ضغط المباريات.

وكان المدرب ​لويس أنريكي​ قد أقر سابقًا، إلى جانب المستشار الرياضي لويس كامبوس، بعدم التعاقد مع عدد كافٍ من اللاعبين في الصيف الماضي، مفضلًا منح الفرصة للمواهب الشابة، غير أن موجة الإصابات الأخيرة كشفت ضعف العمق في بعض المراكز، وتشير تقارير فرنسية إلى أن الإدارة تدرس التعاقد مع اريك جارسيا من برشلونة، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، بينما يسعى انريكي لضم عناصر قادرة على التأثير الفوري دون الدخول في صفقات ضخمة.