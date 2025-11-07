نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليويفا يعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال في المقال التالي

كشف ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ «يويفا» عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدور المجموعات في ​دوري ابطال اوروبا​.

ونشر الحساب الرسمي لـ اليويفا على منصة «X» مقطع فيديو يضم أربعة أهداف مميزة، كان أولها هدف الاسباني ​لامين يامال​ في مرمى كلوب بروج بعد سلسلة تمريرات رائعة أنهاها بتسديدة متقنة داخل المنطقة في لقاء انتهى (3-3)، كما ضمت القائمة هدف المدافع الإنجليزي دان بورن لنيوكاسل في شباك أتلتيك بلباو بعد تمريرة ذكية من ركلة حرة مباشرة، ودخل الصربي لازار لاعب أتالانتا المنافسة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في شباك مارسيليا، إلى جانب هدف الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في مرمى بوروسيا دورتموند بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة.