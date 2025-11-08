نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة النصر ونيوم بث مباشر اليوم في الدوري السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة والتعليق وموعد القمة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، حيث تقام مواجهة قوية بين النصر ونيوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. المباراة تعد من أبرز لقاءات الجولة، إذ يسعى النصر للحفاظ على صدارة الدوري، بينما يطمح نيوم لتحقيق مفاجأة أمام العملاق الأصفر.

موعد مباراة النصر ونيوم في الدوري السعودي



تقام المباراة اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، في المواعيد التالية:

الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم والمعلق



يمكن لعشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة النصر ونيوم بث مباشر عبر قناة ثمانية 1، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وتتولى القناة تقديم تغطية تحليلية متكاملة قبل اللقاء وبعده، بمشاركة نخبة من المحللين الرياضيين، فيما يعلق على المباراة مشاري القرني بصوته المعروف بالحماسة والإثارة.

مشاهدة مباراة النصر ونيوم أونلاين بجودة عالية



تتيح قناة ثمانية متابعة اللقاء عبر منصتها الرقمية على الإنترنت بجودة بث مميزة، مع إمكانية المشاهدة من خلال الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، أو الشاشات الذكية، ما يمنح الجمهور تجربة مشاهدة مريحة من أي مكان.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام نيوم



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أيمن يحيى – محمد سيماكان – إينيغيو مارتينيز – نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أنغيلو جابرييل – جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني – كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو

النصر يسعى لتوسيع الصدارة ونيوم يطارد المفاجأة



يدخل النصر اللقاء متصدرًا ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، بفضل قوته الهجومية بقيادة كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، وكينجسلي كومان.

أما فريق نيوم فيأتي في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية رغم احتمالية غياب مدافعه أحمد حجازي للإصابة.

