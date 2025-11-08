نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يتحدث عن نهائي السوبر وموقف عاشور وشريف وجراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ييس توروب المدير الفني للأهلي، إن فريقه جاهز لمباراة الغد أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف في المؤتمر الصحفي:"حققنا الفوز في المباراة الماضية على سيراميكا وتأهلنا للمباراة النهائية، أعرف جيدًا معنى مواجهة الغد أمام الزمالك للنادي ولجماهيره"

وتابع:"نحن متواجدون من أجل الفوز باللقب، ننتظر مواجهة الغد بفارغ الصبر أمام الزمالك، وخوض اللقاء وسط جماهيرنا العظيمة".

وواصل:"قمنا بعمل استشفاء للفريق بشكل جيد خلال اليومين الماضيين، والفربق جاهز للمباراة بكل قوة".

وأشار:"جراديشار لعب مباراة مميزة أمام سيراميكا كليوباترا وسجل هدف، قمنا بتغييره خوفًا من تعرضه للإجهاد بعد المجهود الذي بذله".

وأوضح:"لدينا لاعبون آخرون في طريق العودة مثل إمام عاشور ومحمد شريف، إمام حالته تتطور ونتابعها، ومحمد شريف جاهز لمباراة الغد".

وأشار:"نعمل على تطوير أدائنا بشكل جيد، لا يوجد فريق في العالم لا يرتكب أخطاء، نحن نتعلم من أخطائنا ونستفيد منها".

وأردف:"سأتحدث مع اللاعبين حول أدائهم الدفاعي أمام سيراميكا كليوباترا والهدف الذي تلقيناه، هناك تحسن في الأداء الدفاعي لفريقي".

وأكمل:"نحاول تقليل الأخطاء قدر الإمكان، الجميع جاهز للمباراة الكبيرة المقبلة، وسأقرر بعد مران اليوم التشكيل الذي سيخوض المباراة".

