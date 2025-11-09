صلالة يفوز على مصيرة فـي الدوري العام لكرة السلة

كتب - عبدالله الجرداني :

تصوير - عمار المسافر :

قلب نادي صلالة تأخره في الشوط الأول إلى فوز على مصيرة بنتيجه 64-59، ضمن دوري عام سلطنه عمان لموسم 2025-2026، في المواجهة، التي اقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

المباراة حملت معها الكثير من الاثارة والندية تقاسم خلالها الفريقان السيطرة على فتراتها الأربع، حيث تفوق نادي مصيرة في الربعين الأول والثاني، لكن صلالة قلب النتيجة بعد تفوقه في الفترات اللاحقة، حيث قاد التسجيل في نادي صلالة كل من مشعل كفكاف وقيصر البلوشي ومهيب الحبسي وفيصل بيت عبد النبي، وقاد التسجيل في نادي مصيره كل من محمد المحرمي وايهم الساهي ويوسف الخروصي واحمد المشرفي.

وبدأ الربع الأول من المباراة بداية متكافئة في خطي الهجوم والدفاع، وكان التعادل حاضرا في بعض الفترات قبل أن يتفوق مصيرة بفارق نقطة مع نهاية الربع الأول عندما سجل لاعبوه 12 نقطة، فيما سجل صلالة 11 نقطة، وفي الربع الثاني استمر مصيرة في أفضليته الهجومية، ونجح في تسجيل النقاط وتوسيع الفارق عندما سجل في هذا الربع 19 نقطة، فيما لم يتمكن صلالة سوى تسجيل 13 نقطة، لينتهي الشوط الاول بتقدم مصيرة على صلالة بنتيجه 31 -24، وفي الربع الثالث تحسن أداء نادي صلالة واستطاع تقريب النتيجة بتسجيل 16 نقطة، فيما سجل مصيره 14 نقطة لينتهي الربع الثالث بتقدم مصيرة على صلالة بنتيجه 45- 40، وفي الربع الرابع تمكن صلالة من تعديل النتيجة وقلبها لصالحه، حيث تمكن اللاعبون من تسجيل 24 نقطة، فيما لم يتمكن مصيرة سوى تسجيل 14 نقطة لتنتهي المباراه بفوز نادي صلالة على نادي مصيرة بنتيجه 64 -59.

ادار المواجهة الدولي راشد المشيفري حكما اول والدولية وفاء السمرية حكما ثانيا وطه العامري حكما ثالثا وعلى الطاولة محسن العويمري وعبير الهاشمي وماجد المخزمي.