«الإفريقي» يدعو إلى «تحرك دولي» لفك حصار يفرضه مسلحون فـي مالي

اديس ابابا ـ ا.ف.ب: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن «قلقه العميق» إزاء حصار مستمر يفرضه جهاديون في مالي، داعيا إلى «تحرك دولي عاجل». منذ أسابيع، يعرقل مسلحون تابعون لما يسمى ـ»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة دخول إمدادات الوقود ما يسبب أزمة للمجلس العسكري الحاكم. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان على منصة إكس «يعرب يوسف عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالي، حيث فرضت جماعات إرهابية حصارا، وعطلت الوصول إلى السلع الأساسية، وفاقمت بشكل كبير الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين». وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي مستعد «لدعم مالي، وكذلك جميع دول الساحل، خلال هذه المرحلة الدقيقة»، من دون ذكر تفاصيل.

وجاء في البيان «يحض رئيس المفوضية على رد دولي قوي ومنسق ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل».