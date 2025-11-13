نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباراة العراق ضد الإمارات مباشر Iraq vs UAE Emirates في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العراق ضد الإمارات مباشر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقام مباراة العراق ضد الإمارات Iraq vs UAE Emirates ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026. تعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات الحاسمة بين المنتخبين العربيين، إذ يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمهيدًا للتأهل إلى الملحق العالمي والمنافسة على حجز مقعد في البطولة العالمية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 2، كما يمكن متابعة أحداثها من خلال خدمة البث المباشر beIN CONNECT للمشتركين. ومن المقرر أن يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي المعروف عصام الشوالي، ما يضيف إثارة وتشويقًا للمشاهدين الذين ينتظرون كل لحظة من أحداث اللقاء.

يدخل المنتخب العراقي المباراة بروح معنوية عالية بعد إعلان مدربه الأسترالي جراهام أرنولد قائمة الفريق، والتي شهدت استدعاء حسين علي بديلًا عن يوسف الأمين الذي لم يتعافَ بالكامل من الإصابة. ويأمل المنتخب العراقي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرض الإمارات قبل مباراة العودة في البصرة يوم 18 نوفمبر، وهو يسعى لتأكيد عودته القوية إلى النهائيات بعد مشاركته السابقة عام 1986، وإثبات أن الكرة العراقية قادرة على المنافسة في المستوى العالمي.

رابط مباراة العراق ضد الإمارات مباشر Iraq vs UAE Emirates

من جانب آخر، يسعى المنتخب الإماراتي المعروف بـ "الأبيض" لتحقيق حلم جماهيره بالتأهل إلى المونديال، حيث أبدى الفريق جاهزيته البدنية والفنية لمواجهة منافس قوي مثل العراق. المباراة تشكل تحديًا كبيرًا للمنتخب الإماراتي، خصوصًا أنها مباراة الذهاب في الملحق الآسيوي، والفوز بها يمنحه الأفضلية قبل مواجهة العودة الحاسمة في العراق.

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة أيضًا بسبب المنافسة الشديدة بين ستة منتخبات آسيوية على مقعدين فقط في الملحق العالمي، ما يجعل أي نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بمثابة خطوة حاسمة نحو حلم المونديال 2026. ويأمل عشاق الكرة العربية في متابعة كل تفاصيل المباراة، حيث سيتحدد مصير الفريقين في طريق التأهل إلى كأس العالم.

مع كل هذه المعطيات، تظل مباراة العراق والإمارات اليوم محط أنظار المشجعين العرب، لما تحمله من إثارة وتشويق وأهمية كبيرة على صعيد كرة القدم الآسيوية والعالمية.