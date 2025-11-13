نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الأيرلندي، مساء اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرتغال ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب البرتغال مع نظيره أيرلندا اليوم الخميس على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية "دبلن"، في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وستنطلق مباراة أيرلندا ضد البرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وسيتم بث مباراة البرتغال ضد أيرلندا عبر قناة beIN Sports 5.