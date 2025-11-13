نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إندريك يقترب من مغادرة ريال مدريد في الميركاتو الشتوي نحو ليون الفرنسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك بات على أعتاب الرحيل المؤقت عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشل في الحصول على دقائق لعب كافية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا شارك لبضع دقائق فقط هذا الموسم، تحديدًا في مواجهة فالنسيا، وهو ما اعتُبر غير كافٍ بالنسبة له بعد أن كان يحلم بالتألق في ملعب سانتياغو برنابيو. ورغم أنه كان يعلم منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الصيف الماضي أن المنافسة ستكون شرسة في مركزه، إلا أنه اختار البقاء والقتال على مكان في التشكيلة.

لكن مع مرور الأسابيع دون فرص حقيقية للمشاركة، يبدو أن القرار قد اتُخذ. ووفقًا لما ذكره الصحفي إيناكي أنغولو، فقد توصّل ريال مدريد إلى اتفاق مبدئي مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي لانتقال اللاعب في يناير المقبل على سبيل الإعارة، بشرط عدم تعرضه لأي إصابة.

ورغم ذلك، تؤكد مصادر من داخل النادي أن الإدارة في فالديبيباس ما زالت تؤمن بإمكانيات إندريك، وترى أنه يمتلك كل المقومات ليصبح أحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون فرصة لتطوره واكتساب الخبرة في أحد الدوريات الأوروبية القوية.

عامل آخر يدفع اللاعب للرحيل هو رغبته في الظهور بمونديال 2026 مع المنتخب البرازيلي، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، يعرفه جيدًا منذ فترة عملهما معًا في مدريد، ويرغب في رؤيته يشارك بانتظام في النصف الثاني من الموسم.

ويأمل إندريك أن يسير على خطى لاعبين مثل داني كارفاخال، الذي خاض تجربة إعارة ناجحة في ألمانيا قبل أن يعود إلى مدريد ويصبح أحد أساطير النادي، أو نيكو باث الذي يلمع حاليًا في الدوري الإيطالي ومن المتوقع عودته إلى الفريق الأبيض عام 2026.

وبذلك، ستكون إعارة إندريك خطوة استراتيجية تهدف إلى منحه دقائق لعب وتطوير مستواه قبل العودة إلى ريال مدريد مستقبلًا أكثر نضجًا واستعدادًا لتحقيق حلمه بالنجاح في القميص الأبيض.

