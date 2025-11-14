الرياض - كتبت رنا صلاح - فاجأت أيرلندا منتخب البرتغال بالفوز عليه بهدفين نظيفين الخميس، لتُبقي على آمالها الصعبة في التأهل إلى كأس العالم المقبل، فيما أجبرت بطلة دوري الأمم الأوروبية على الانتظار لحسم بطاقة التأهل المباشر، في أمسية شهدت طرد القائد كري طرد رونالدو لأول مرة مع البرتغال

طرد رونالدو لأول مرة مع البرتغال في مباراته رقم 226

وسجل المهاجم تروي باروت هدفي أيرلندا في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى أفضل أداء له منذ سنوات، مؤكداً بعد المباراة أن الفوز يمثل "أفضل أمسية في حياته".

وتحتاج أيرلندا إلى الفوز في بودابست الأحد المقبل أمام المجر لحجز مكانها في الملحق الأوروبي، بينما يكفي البرتغال التعادل أمام أرمينيا لضمان التأهل المباشر.

وحصل رونالدو على بطاقة صفراء بدايةً بعد اعتدائه بمرفقه على ظهر المدافع دارا أوشيا، قبل أن تتحول إلى بطاقة حمراء بعد مراجعة الفيديو، ليغادر الملعب في مباراته رقم 226 مع البرتغال، وسط تصفيق ساخر للجماهير الأيرلندية.

وكانت البرتغال على وشك ضمان ظهورها السابع على التوالي في كأس العالم، لكنها تأخرت بهدف في الدقيقة 17 عبر باروت، الذي أضاف الهدف الثاني قبل الاستراحة، فيما أضاع زميله تشيدوزي أوجبيني فرصة محققة بعد ارتطام الكرة بالقائم.

وبهذا الفوز، تتصدر البرتغال المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن المجر، فيما تتأخر أيرلندا بنقطة واحدة، لتبقى المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.