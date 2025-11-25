نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالباسط يكشف مصير حسام حسن واستعدادات منتخب مصر لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كشف أحمد عبدالباسط، خلال حلقة برنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2، عن آخر المستجدات المتعلقة بمصير المدير الفني حسام حسن واستعدادات منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا.

وأكد عبدالباسط أن مستقبل حسام حسن مرتبط بما سيقدمه الفريق في البطولة، مشيرا إلى أن هناك دعم كامل من وزارة الرياضة واتحاد الكرة له. وأوضح عبدالباسط أن حسام حسن قد يرحل عن منصبه إذا لم يتمكن المنتخب من الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وعن التحضيرات للبطولة، أشار عبدالباسط إلى أن معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 7 ديسمبر، موضحا أن المنتخب سيخوض المعسكر دون لاعبي بيراميدز ودون محمد صلاح، في إطار التحضيرات الأولية للفريق قبل انطلاق البطولة.

وتأتي تصريحات عبدالباسط في وقت تتصاعد فيه التوقعات حول أداء المنتخب المصري في أمم إفريقيا، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لكل تفاصيل الفريق واستعداداته.

